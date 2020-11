Lo ocurrido entre Ferreras y Pablo Iglesias en 'Al Rojo Vivo' convierte al periodista en 'trending topic'

Ferreras le ha preguntado de nuevo a Iglesias si no cree que “a un sector de EH Bildu les falta un recorrido ético más profundo y más auténtico a la hora de decir que se han equivocado y que pidan perdón con rotundidad”.

“Fíjate, te lo comparo con... yo he tenido que aguantar en sede parlamentaria que la portavoz del PP diga que mi padre es un terrorista y nadie ha pedido disculpas por eso. Mi padre estuvo en la cárcel por defender la libertad y mi abuelo estuvo condenado a muerte y cinco años en la cárcel por defender la libertad. Y tengo que aguantar que los diputados de PP y Vox les llamen terroristas a mi familia”, ha dicho Iglesias después de ver el vídeo con las declaraciones de Iñarritu.

“Y ahora me planteas que los de Bildu, que están diciendo lo que acabamos de oír, si tienen que hacer un recorrido..”, ha proseguido el líder de Unidas Podemos antes de que Ferreras lo interrumpiese para mencionar a Arnaldo Otegi y a Mertxe Aizpurua.

El vicepresidente ha afirmado poco después que la labor de Otegi fue “fundamental para que ETA desapareciera y para que ETA dejara de matar”. “Cuando lo comparamos con los señores del PP y de VOX que están reivindicando abiertamente los gobiernos de la dictadura”, ha añadido.

Iglesias ha remarcado que Vox permite que el Partido Popular gobierne tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid así como en Andalucía mientras dicen “que los gobiernos que asesinaban demócratas eran preferibles al actual”: ”¿Qué recorrido ético tienen que hacer estos señores si están viviendo en la inmoralidad permanente?”.

“Ya se imaginará lo que pienso yo...”, ha replicado Ferreras. “Antonio, déjame preguntarte una cosa...”, ha insistido Iglesias, que se ha llevado un corte del presentador: “Yo no estoy aquí para responder preguntas”.

“Pues la respondo yo. Imagínate que aquí estuviera sentada alguien que dijera ‘he llegado a un acuerdo de presupuestos con el PP’. Yo no me imagino a un presidente diciéndole: ’¿Usted no cree que los dirigentes de PP y de Vox tienen que hacer un recorrido ético para acordar unos presupuestos? ¿A qué eso ningún periodista lo preguntaría? ¿Y los del PP? Que a mi padre le han llamado terrorista, ¿tienen que hacer un recorrido ético? ¿los señores de la Gürtel tienen que hacer un recorrido ético?”, ha proseguido Iglesias enumerando las tramas de corrupción del Partido Popular.

Y ha sentenciado: “Es un éxito de nuestra democracia que los que en el pasado defendieron la violencia estén haciendo política en las instituciones de una forma tan clara e inequívoca como lo ha hecho el señor Iñarritu. Yo quisiera escuchar a los dirigentes del PP y Vox hablar del franquismo y los crímenes que se han cometido contra los luchadores demócratas con la misma claridad que el señor Iñárritu”, sentenció.