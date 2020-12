Lo que 2020 hizo de nosotros

Están los que pasaron el confinamiento entero jugando con sus hijos. Están los que no aguantaron a su familia veinticuatro horas al día y que ahora ruegan por volver a la oficina. Están los que aprovecharon para leer, para comprar libros, avanzar la tesis o aprender idiomas en una aplicación del móvil. También aquellos que, asomados en sus balcones, hicieron amigos en el vecindario, y los que, en lugar de aplaudir, golpearon cacerolas a las nueve de la noche. Hubo quienes todas las tardes llamaron a papá y mamá para darles ánimo y los que dejaron el trabajo y empezaron ese proyecto tantas veces postergado. Están los médicos que durante meses no pudieron abrazar a nadie por temor a contagiar. Los taxistas, los meseros y los vendedores que ya no pueden seguir con esto. Están los niños que en casa se sintieron más seguros que en la escuela y los profesores que tuvieron que preguntar a sus alumnos cómo diablos se comparte pantalla en el aula virtual. Los que vieron cómo recortaban sus salarios. Los que en cuarentena aprendieron de sí mismos más que en once años de psicoterapia. Las parejas que, por fin, admitieron que no se soportan y que vivir así, encerrados y obligados a quererse, es más difícil que guardar las apariencias en una cuenta de Instagram.

Muchos volvieron al pueblo, mientras otros aguantaron. Hemos sido demasiados los que perdimos abuelos, padres, hermanos, amigos, pero hay los que todavía piensan y publican en sus redes sociales que el virus es una trampa y que no existe. Dicen que los políticos mienten, que los científicos mienten, que la prensa miente, que las farmacéuticas mienten, que los enfermeros mienten, que las ambulancias mienten, que los cadáveres en bolsas negras mienten, que el llanto miente, que todos en este planeta mienten menos un video de ocho minutos y veintitrés segundos que recibieron por WhatsApp. Están también, y qué suerte que estén, los que entendieron eso de cuidarse para cuidar a los demás. Los abuelos que conocen a sus nietos a dos metros de distancia. Las graduaciones desde casa. La Navidad resumida en una videollamada. Los que regalan mascarillas a las personas que duermen en las calles. Los que las usan y sonríen con los ojos.