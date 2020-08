Lo que acabará frenando al virus es la solidaridad (entre otras cosas)

Una semana más tarde, el director de la OMS insistió sobre el tema, y advirtió deque la competencia entre países por adquirir las vacunas aumentaría exponencialmente los precios y daría lugar “a una pandemia prolongada”. “El nacionalismo de las vacunas sólo ayuda al virus”, sentenció.

Parece algo ingenuo que el director del mayor organismo sanitario del mundo pida “solidaridad” en una pandemia, pero precisamente la solidaridad “es un principio básico de la salud pública”, explica Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). “Todo lo que no sea concertado y todo lo que no sea solidario acaba siendo malo para el conjunto”, afirma. “En una población o en una comunidad determinada, si un montón de gente reacciona y toma las medidas que debe, pero hay una parte de la población que no cumple, no va a funcionar”, señala.

En este sentido, la solidaridad funciona a varios niveles. En un primer momento, se pidió solidaridad a la población para que se quedase en casa, para que se cuidase y no pusiese en peligro al resto. Fue cuando surgieron de forma espontánea los aplausos de las 8 de la tarde a los sanitarios y los arcoíris pintados por niños y niñas con el lema ‘todo va a ir bien’. Pero ese sentimiento pareció irse apagando, y hubo rencillas entre vecinos, acusaciones a quienes se saltaban supuestamente el confinamiento, ataques a los sanitarios y, por último, manifestaciones en contra del uso de mascarillas y otras medidas de seguridad.