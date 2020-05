Lo que Christian Gálvez le dijo a Roberto Leal tras anunciar que iba a presentar 'Pasapalabra'

Ha sido uno de los bombazos televisivos del año y está a punto de consumarse. Pasapalabra empezará este miércoles a las 22:45 su nueva andadura en Antena 3 después de 12 años en Telecinco.

Roberto Leal, presentador de Operación Triunfo, será el presentador de este concurso con el que Atresmedia quiere arrebatar a Mediaset uno de sus grandes tesoros: el liderazgo de Pedro Piqueras.

A pesar de que su estreno será en prime time, el concurso se emitirá de lunes a viernes a partir de las 20:00. De este modo, Atresmedia tendrá una tarde repleta de concursos: primero Ahora Caigo con Arturo Valls, luego Boom con Juanra Bonet y finalmente Pasapalabra con Roberto Leal.

En la presentación de Pasapalabra, Roberto Leal ha desvelado el bonito detalle que ha tenido con él Christian Gálvez, el presentador que más años ha estado al frente del concurso.

“Me envió un mensaje muy bonito. Me deseó suerte y me dijo que lo iba a hacer fenomenal. Me habló del equipo, que es súper bueno. Cruzamos varios mensajes y me dio mucha alegría. Fue un gesto bonito por su parte. Tengo mucho respeto a su trabajo”, ha contado Leal.