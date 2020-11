Lo que debes hacer si quieres pasar las Navidades en familia, según un experto de la Universidad de Columbia

Quedan casi dos meses para Navidad, pero esa fecha se ha convertido este año en una especie de punto de inflexión: todo el mundo mira hacia ellas porque nadie sabe qué pasará, si podrá verse con sus familiares o si, por el contrario, habrá que cenar y comer esos días en soledad.

Stephen Morse, epidemiólogo de la Universidad de Columbia, ha dejado claro en The Atlantic que lo más seguro para esas fechas sería no viajar y limitar los contactos. Pero, si alguien no puede frenar sus ganas de pasar esa época con la familia, el experto ha dado una guía con consejos que, combinados, pueden reducir los riesgos de contagiarse o contagiar el virus.

- Evita las fechas más concurridas para viajar: si tienes que coger un avión o un medio de transporte público, intenta hacerlo en un día que no sea clave para reducir tu exposición a una multitud de personas.

- Planifica una reunión familiar más pequeña de lo habitual: cuantas menos personas se mezclen de diferentes unidades de convivencia, mucho mejor. En este sentido, Morse subraya que el número de asistentes es más importante que la duración de la visita, puesto que “no está claro” que acortar una visita, por ejemplo, de tres días a dos o de dos semanas a una vaya a reducir el riesgo de una manera notable.

- Utiliza el coche si es posible: si viajas a un lugar al que se puede llegar en un día conduciendo, el experto recomienda esta opción. Morse asegura que si tuviera que coger un avión para una cena de Navidad preferiría quedarse en casa.

- Permanece atento a la evolución de la pandemia: si los datos de contagios son muy altos en el lugar al que te diriges o en el sitio donde vives, el experto recomienda reprogramar o directamente cancelar el viaje.

- Hazte una prueba. Morse recomienda que todo el mundo se someta a un test antes y después del viaje, aunque admite que esto puede ser muy complicado si la demanda aumenta justo en esas fechas. Si la prueba da positivo o te encuentras mal, obviamente, cancela los planes.

- Morse asegura que, para visitas largas, si tu familia tiene sitio en casa, puede ser más seguro quedarse a dormir en su hogar que en un hotel.

- El experto subraya que, incluso si estás dispuesto a asumir un riesgo adicional para ver a tus seres queridos durante las vacaciones, debes continuar usando mascarillas en público, lavándote las manos con frecuencia, mantener la distancia social, evitar tocarte la cara y reunirte al aire libre siempre que sea posible. Morse subraya que usar la mascarilla y mantener la distancia con tus familiares es “lo más seguro, pero puede hacer que todo sea insostenible para algunos”. Por eso, aconseja “un camino intermedio: distanciamiento, buena ventilación y todas las precauciones”.