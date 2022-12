Lo que debes saber antes de comprar y congelar carne para Navidad

Sin embargo, según los datos de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) , la mayoría de hogares harán una excepción y Navidad y comprarán productos frescos como pescados, mariscos o carnes para las fiestas. Uno de los consejos más escuchados en estas semanas previas a Nochebuena es el de adelantar las compras para ahorrar y congelar, aunque en el caso de la carne el ahorro no sería significativo.

“Los precios no van a subir más estos días, como mucho puede haber una diferencia de un euro”, explica un carnicero de Carnicería López , en el madrileño barrio de Chamberí. “Nosotros hemos cerrado ya los precios con los ganaderos para que se quede estable, por ejemplo el del cochinillo, vamos a mantener el precio”, añade.

Por eso el carnicero no recomienda hacer grandes compras ahora para congelarlas. “A falta de dos semanas no merece la pena congelar, es absurdo. Si me dices que en agosto o en septiembre, que ves un cochinillo y lo compras porque esta muy bien de precio, pues habría estado bien, pero ahora no”, señala el empleado de Carnicería López, que pone el ejemplo del cordero.