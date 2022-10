Lo que dice Mario Conde sobre el rey emérito deja con esta cara a Gonzo y lo dice todo

Conde ha revelado que él no pertencía al círculo monárquico ni era un entusiasta de la monarquía, “pero sí un entusiasta de esa persona” que fue conociendo y “queriendo muy despacio”.

Cuando Gonzo le ha preguntado si ayudó económicamente al rey emérito, este lo ha negado y ha añadido rápidamente: “Porque no me lo pidió, que quede claro que si me lo hubiera pedido con muchísimo gusto se lo hubiera dado de mi dinero”.