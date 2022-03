Lo que dijo hace tres días Calviño sobre topar el precio del gas en 30 euros

Nadia Calviño, ministra de Economía, en la SER. CADENA SER

La medida, tomada tras el acuerdo logrado en Bruselas para establecer una ‘excepción ibérica’ en la Península, se establecería hasta finales de diciembre.

Ahora la propuesta de ambos gobiernos debe ser estudiada por la Comisión Europea, que determinará si puede salir adelante, algo que Ribera espera que suceda muy pronto.

Esa misma propuesta, de limitar a 30 euros por megavatio hora, es la que planteó Unidas Podemos tras conocerse el acuerdo de ‘excepción ibérica’.

Una cifra que no gustó mucho a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Al menos, que se plantease en público.

Así lo expresó en el programa Hora 25 de la Cadena SER cuando su presentador, Aimar Bretos, le preguntó por la propuesta de sus socios de Gobierno.

“Yo creo que las cifras son más bien una cuestión técnica, tendríamos que ver cuáles son los precios medios que ha habido en los mercados, cómo podemos retrotraernos a aquella situación en la que estuvimos... Me sorprende mucho que alguien tenga una opinión al respecto, la verdad”, dijo.

″¿Por qué?”, le preguntó Bretos.

“Porque es un trabajo técnico. Me sorprende que un partido político... me sorprende”, insistió.

Cuando el periodista le recordó que eran sus socios de Gobierno, Calviño respondió: “Ya, pero bueno, me sorprende, porque este es un trabajo que se está haciendo desde el punto de vista técnico para afinar los números, no creo que sea una cuestión política, de me parece bien esta cifra”.

“- "¿No es serio plantear esa cifra?" - "No"”

″¿Le sorprende la cifra o le sorprende que la hayan planteado en público?”, quiso aclarar Bretos.

“Sí, me sorprende que alguien plantee en público una cifra cuando se está haciendo el trabajo técnico responsable de ver cuál es la que corresponde. Quiero decir, que son cuestiones muy complejas como para que uno diga, pues me gustaría tal número. Me puede gustar más o menos, pero habrá que hacer un trabajo serio como estamos haciendo con todo el decreto ley para que las medidas sean de verdad eficaces y estén bien calibradas”, respondió la vicepresidenta.

″¿No es serio plantear en público esa cifra?”, inquirió Bretos.

“No”, contestó clara Calviño.

″¿Le ha molestado que lo hagan?”, preguntó el presentador.

“No. Me ha sorprendido. No me molesta, me sorprende”, zanjó la vicepresidenta.

Puedes ver el momento en el siguiente vídeo, a partir del minuto 17:30.