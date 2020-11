Lo que el embajador de Alemania en España no ha visto en su país y sí aquí: y nos deja bastante bien

ASSOCIATED PRESS

El embajador de Alemania en España, Wolfang Dold, ha estado este martes en Espejo Público, el programa matinal de Susanna Griso en Antena 3.

El diplomático ha hablado de la situación del coronavirus en su país, donde los partidos políticos sí han llegado a un acuerdo conjunto para intentar poner freno a la expansión del virus.

El periodista Rubén Amón ha reflexionado acerca de la multiculturalidad y de la integración que hay en el país germano y de cómo eso ha llevado a que un matrimonio alemán de origen turco, Ugur Sahin y Özlem Türeci, sean los padres de la vacuna de Pfizer. Un modelo que “convive con la pujanza de la extrema derecha”, según Amón.

″¿Cuánto ve normal que en España, la extrema derecha de Vox, esté tan instalada cuando Merkel en Alemania ha creado una línea divisoria enorme con la extrema derecha?”, ha preguntado Amón al embajador.

Dold ha señalado que en Alemania también tienen un partido de extrema derecha, aunque no se ha centrado en eso y ha resaltado que hay algo que no ha visto en España y sí en su país.

“Es algo que no he visto aquí, un movimiento, no mayoritario, minoritario sí, pero bastante vocal de negacionistas y de protestas contras las medidas contra el coronavirus. Por esto tenemos todos nuestras preocupaciones en este sentido”, ha afirmado el embajador.

En España, la manifestación negacionista más multitudinaria congregó en Madrid el pasado mes de agosto a escasos mil participantes. En la plaza de Colón, ubicada en el centro de la capital, estos anti mascarillas profirieron gritos del tipo “queremos ver el virus”, “bote, bote, bote, aquí no hay rebrote”, “no hay miedo”, “el masón al paredón”, “los niños no se tocan”, “lo que mata es el 5G”, “la vacuna de Bill Gates, por el culo os la metéis” y “falsos test, falsos positivos”.

Durante la concentración se pudieron ver pancartas pidiendo la dimisión del Gobierno y lemas como “Libertad de prensa, de expresión y de pensamiento”, “El amor es inevitable, libertad” y “Las multinacionales tienen licencia para matar despacito. No a la vacuna obligatoria Covid 19”.