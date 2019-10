Lo que faltaba por ver en 'GH VIP': Alba Carrillo y la escena del váter en pleno directo

Pensaba que lo había visto todo en GH VIP, y me equivoqué. El único lugar de la casa donde no hay secretos ya no es la sala de expulsiones. Realmente, el lugar en el que no hay secretos en este programa no existe. GH VIP siguió en pleno directo a Alba Carrillo hasta el váter. El inodoro. El retrete. La escena puede sonar escatológica, grosera, divertida, curiosa... pero fue de todo menos graciosa y distendida.