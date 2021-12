Lo que ha hecho al ver este cartel lleva más de 23.000 'me gusta' en Twitter

El chiste que el streamerSucolega ha hecho al ver un cartel de “se traspasa” va camino de récord en la red social del pájaro azul.

El tuitero ha compartido una foto en la que se pueden ver unas obras con un clásico cartel de color negro con letras naranjas fluorescentes y un número de teléfono para ponerse en contacto con la persona que vende el local.

Al ver ese “se traspasa” el usuario ha puesto en tono de humor: “La hostia que me acabo de dar no es ni medio normal. No sé para qué coño ponen lo de se traspasa”.

En otro mensaje, por si acaso, ha explicado de qué va el chiste: “Explicación del chiste: Interpreto el cartel de ‘se traspasa’ como un ‘se atraviesa’ de ahí la hostia”.

“Que intervenga ya el ayuntamiento”, ha escrito adjuntando el chiste gráfico. Un tuit que ha logrado en pocas horas más de 23.000 ‘me gusta’ y más de 2.100 compartidos entre retuits y citados.