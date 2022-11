Lo que hace el Betis después de que Luis Enrique anuncie la lista pone Twitter patas arriba

El Real Betis ha puesto Twitter patas arriba minutos después de que Luis Enrique anunciase a qué jugadores se iba a llevar al Mundial de Qatar . El seleccionador nacional ha optado por llevarse a los jugadores con los que ha contado en los últimos años y no hay ninguna sorpresa.

No ha querido hablar Luis Enrique de las ausencias porque entiende que es lo que “más morbo” despierta en la prensa y no quiere alimentar eso. Quien sí ha hablado de las ausencias ha sido la cuenta oficial de Twitter del Real Betis, que ha puesto una foto en la que aparecen Borja Iglesias, Sergio Canales y Álex Moreno, tres jugadores a los que no ha convocado el seleccionador.