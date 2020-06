Lo que hace esta señora en laSexta se lleva el aplauso de miles de personas

La nueva normalidad está dejando situaciones de lo más surrealistas en comercios, supermercados y tiendas.

En este contexto, una señora ha sido la protagonista absoluta de una pieza de laSexta Noticias dedicada a explicar que las colas para hacer la compra son muy numerosas debido a las medidas de seguridad para evitar el contagio por coronavirus.

La señora se acerca a coger número y adquiere el 43 de la reportera. La cola va por el cuatro pero ella quiere entrar antes que los demás. ”¿Pero cómo me has dado a mí el 43? Esto para usted”, le dice la mujer a la periodista.

″¿Pero qué me toca de qué? Si no hay nadie”, insiste la señora, que no se ha dado cuenta de que la gente está fuera esperando para entrar en la mercería. “Mire señora, toda esta gente que ve por ahí es de Pontejos”, le dice otra mujer.

“Pues me voy”, ha sentenciado.

Un usuario ha compartido el momento en Twitter y no para de recibir interacciones: el vídeo tiene más de 2.200 me gusta y casi 700 compartidos.