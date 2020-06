Lo que hace un Consejero del PP indigna a un diputado de Podemos: "Me está faltando al respeto"

Diego Crespo, diputado de Adelante Andalucía, ha compartido en su cuenta de Twitter lo que ha hecho en un pleno el popular Elías Bendodo, consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía y Portavoz de la Junta de Andalucía.

En plena comparecencia, Crespo se ha dado cuenta de que Bendodo no estaba prestando atención a lo que decía porque estaba hablando por el móvil.

Esto ha provocado una contundente reacción del diputado de Podemos en Andalucía: “Es difícil hacer una comparecencia cuando a la persona a la que se le hace referencia se pone a hablar por teléfono. Yo entiendo que al Consejero esto no le importe nada. No le importe nada lo que yo le estoy diciendo. Usted está en el Gobierno, nosotros tenemos la labor de oposición y tenemos que controlarlo”.

Y ha sentenciado “Usted me está faltando al respeto no solo a mí, también a los andaluces y andaluzas que me han votado a mí y al resto de partidos así que aquí se acaba la comparecencia”.