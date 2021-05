Lo que hay detrás de las imágenes de celebraciones este fin de semana

“Era esperable que hubiera una salida relativamente espontánea de gente a celebrarlo”, opina Pedro Gullón , especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. “Se le ha estado dando mucho bombo las semanas anteriores. Literalmente, hubo medios que hicieron una cuenta atrás”, comenta el epidemiólogo. “Se ha entendido como fecha simbólica en todos los aspectos”, prosigue Gullón; igual que ha habido gente que ha dado por hecho que ese día se salía, “también ha habido otras personas que han dicho ‘oh, dios mío, ya no vamos a poder controlar el virus’, como si no hubiera otras medidas para controlar la epidemia”, apunta.

Había motivos de sobra para enfadarse —actualmente hay 8.531 personas ingresadas por covid , 2.134 en UCI y 194 muertos en la última semana en el país— y, sin embargo, hay varias explicaciones (no necesariamente justificaciones) para entender por qué ocurrió lo que ocurrió este fin de semana.

La madrugada del sábado al domingo en España se vivió algo histórico, o al menos eso creen los cientos de personas que salieron a las calles a celebrar que acababa el estado de alarma . A los que se quedaron en casa y al día siguiente vieron las imágenes en su móvil, en su televisor o en sus redes sociales no les hizo tanta gracia, e incluso muchos se indignaron.

Lo cierto es que las escenas de celebraciones, botellones, gritos y cánticos en pro de la ‘recuperada’ libertad se vieron en varias ciudades de España, no sólo en la capital, y no estuvieron protagonizadas simplemente por jóvenes.

Dicho de otra manera, ¿cómo iba a quedarse alguien en casa esa noche si resulta que tenía la oportunidad de vivir algo “histórico”? Hay otra expresión en inglés que puede explicarlo, y es FOMO (fear of missing out, o ‘miedo a perdérselo’), una sensación descrita como “aprensión constante de que otros pueden estar teniendo experiencias gratificantes de las cuales uno está ausente”.

El sociólogo afirma que, con la pandemia, “saltó por los aires” una parte del modelo de “sociedad capitalista, de consumo y del ocio” por el que hay establecidos unos usos del tiempo “ligados al sistema productivo y al disfrute del tiempo libre”. “Esta parcela [de ocio y consumo en el tiempo libre] no sólo sirve para socializar, sino para liberar frustraciones y compartir experiencias, casi como un ritual de consumo colectivo que a su vez retroalimenta el resto de la cadena productiva”, argumenta. Mucha gente sintió este fin de semana que había recuperado esa “parcela” que el coronavirus le usurpó hace más de un año.

Sin pretender restar gravedad a las celebraciones en masa de este fin de semana, los tres expertos consultados sí tratan de relativizar estos hechos. En primer lugar, porque da la impresión de que ese ‘estallido social’ fue cosa del momento, y no necesariamente algo que vaya a repetirse todos los días; en segundo lugar, porque hay escenas de riesgo similar o mayor que no causan tanto escándalo, por ejemplo los interiores de bares y restaurantes a reventar o las fiestas en casas, que no han dejado de producirse durante el estado de alarma.