Lo que hay que saber ante la campaña de gripe en plena pandemia de COVID-19

David Ramos via Getty Images

David Ramos via Getty Images

Esos virus de la gripe se parecen en su biología al SARS-CoV-2, porque se transmiten por las vías respiratorias y pueden dar lugar a un amplio espectro de sintomatologías, desde infecciones asintomáticas, pasando por catarros más o menos severos, hasta neumonías que requieren hospitalización. Un proceso gripal puede, incluso, acabar en la muerte del paciente. Como la COVID-19, los grupos con más riesgo a sufrir enfermedad severa son las personas mayores y los pacientes con condiciones clínicas previas, como problemas cardiovasculares, diabetes, obesidad, etc.

Eso explica por qué cada año durante la temporada de gripe, que normalmente tiene su pico en febrero, mueren bastantes personas por la infección viral o por complicaciones clínicas que sobrevienen a la gripe. A diferencia de la COVID-19, la cantidad de hospitalizaciones y fallecimientos por gripe no llega a ser tan grande como para provocar una crisis del sector hospitalario. Pero no por ello resulta menos trágico para las familias que pierden un ser querido. De ahí que se recomiende la vacunación anual contra la gripe .

Una vacuna imperfecta que salva vidas

Las vacunas de gripe no son perfectas, eso es indiscutible. Pero incluso en años en que su efectividad es solo del 20%, no dejan de salvar un porcentaje de vidas humanas importante entre aquellos que se vacunan. En España, por ejemplo, se calcula que la vacunación en la temporada 2019-2020 evitó el 26% de las hospitalizaciones, el 40% de los ingresos en UCI y el 37% de las defunciones atribuibles a la gripe en los mayores de 65 años.

Uno de los problemas de estas vacunas es que no siempre reflejan los virus de la gripe que circulan en ese momento. No hay que obviar la enorme capacidad de estos virus para variar año tras año sus antígenos de superficie. Esta característica peculiar –que esperamos que no sea una característica común con el SARS-CoV-2– obliga a actualizar la vacuna cada año.