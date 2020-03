Lo que hay saber para salir a la calle durante el estado de alarma y evitar multas

Lo que no se puede evitar es que, a pesar de que salgas de casa por un motivo justificado, la Policía te pare para que justifiques tu presencia en la vía pública. Esto es lo que debes presentar (o no) en cada caso o cómo tienen que ser tus salidas para evitar una multa.

Si vas al trabajo

Este documento no está reglado ni es obligatorio ya que en el Real Decreto no se exige ninguna justificación determinada. Si se opta por tenerlo, Fernández señala que “cuanto más detallado sea, mejor”. Lo ideal es que ponga el horario de trabajo, de dónde a dónde vas, el vehículo que utilizas, tus datos y el nombre de la empresa. Si es un trabajo itinerante, que se especifique”, indica.

Si vas a cuidar a una persona mayor, dependiente o enferma

Si vas acompañado de un menor

En este caso, la explicación es verbal y la Policía puede creérsela o no, si no es así y se recibe una multa, se puede apelar.

Si vas a comprar o echar gasolina

Sin embargo, no es obligatorio. El director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña se refirió este martes a los justificantes de compras o repostajes. “No es exigible, pero sí recomendable”, indicó. Por su parte, Fernández señala que todo lo que sea facilitar la labor de las autoridades es “curarse en salud”, aunque no es exigible legalmente ya que no se recoge en el Real Decreto 463/2020. Por ejemplo, si alguien lleva bolsas de comida es evidente que ha ido a comprar y no es necesario presentar tique.