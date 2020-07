Lo que jamás debes hacer cuando dejas la mascarilla sobre una mesa

Las mascarillas NO ⚠️ se deberían colocar encima de la mesa directamente. Podéis dejarlas en un sobre o dónde queráis PERO si lo hacéis...

❌¡NUNCA CON EL LADO QUE IRÁ DE NUEVO A VUESTRA BOCA HACIA ABAJO!❌

Ya he visto a varios y NO, ¡por dió!