La trabajadora le ha pedido disculpas y le ha asegurado que no le habían visto al entrar en la tienda ni cuando se fue. Disculpas que Xuso Jones ha aceptado, con buen humor: “Que no pasa nada, porque me he echado unas risas. Me he puesto a gritar a todo el mundo y he ido a todos los lados. Estaba flipando aquí. Pensaba que me estabais gastándome una broma”.