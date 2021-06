Lo que le sirven al pedir un cubata en un bar de Madrid lleva en Twitter casi 30.000 'me gusta'

El tuit principal tiene, además de los 30.000 me gusta, más de 3.000 compartidos con comentarios y reacciones de todo tipo.

“Es broma me pedí dos mas pero hoy tengo el bolso lleno de gominolas porque antes de irme del bar me pareció genial idea volcar dentro todo el plato que nos habían puesto de chuches”, ha explicado en otro mensaje.

“Pensando una y otra vez en que ayer pedí un cubata y me pusieron esto”, ha escrito, sin imaginarse ni por asomo de que ese simple mensaje estaba a punto de lograr 30.000 me gusta en pocas horas.

Horas después y tras el revuelo que se ha armado en Twitter, la usuaria ha querido hacer alguna aclaración sobre el bar en el que se tomó el refrigerio.

“Después de la que se ha liado con esto y de tener a peña en todas mis RRSS preguntándome qué bar es he hecho un Equipo de Investigación para acordarme de dónde me senté y es Bar Cruz en la Plaza Cascorro yo fui de puto rebote no sé si ponen las copas así siempre un besazo”, ha escrito.