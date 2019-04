Lo que nadie te cuenta cuando te divorcias teniendo hijos

Intentamos que la transición fuera lo más sencilla posible para mis hijas. Alquilamos un apartamento durante seis meses para ir turnándonos. Cuando terminó el contrato de alquiler, mi marido se mudó a una casa que estaba a unos pocos kilómetros. Yo ya estaba lista para el cambio y, después de todo el tiempo que habíamos pasado preparándolo, parecía que las niñas también lo estaban. Incluso se animaron al decorar sus nuevos dormitorios. Conforme han pasado los meses, no se han quejado de nuestra nueva vida. Lo han sobrellevado mejor de lo que me hubiera podido imaginar. Y, aun así, todo ha cambiado muchísimo.Todos debemos ser valientes a nuestro modo.

Sé que lo hice con la mejor intención, pero sigo atormentada por los “y si”. ¿Y si no me esforcé lo suficiente? ¿Y si pudiéramos haberlo arreglado? ¿Y si mi propia felicidad no merecía el estrés emocional que he puesto sobre mi marido y mis dos hijas?

En las noches más silenciosas, antes de dejarme llevar por el sueño, esa sensación familiar me golpea. Tengo que seguir esforzándome mucho para no pensar en ella. Ahora mismo aún no soy capaz. No me siento sola ni me cuesta llevar a cabo las tareas del día a día. No me siento más saturada ahora que cuando seguía casada. Algunos tipos de estrés se han suavizado. No obstante, la culpabilidad me tortura. No dejo de pensar en cómo desgarré la familia. Me imagino a mi marido solo en su casa. Me pregunto si estará bien.