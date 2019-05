Lo que nos enseñaron las elecciones municipales de 1979, 40 años después

“En los pueblos teníamos ilusión, esperanzas. Solo faltaban los recursos... y votar”. El grito de la España rural de 1979 era una llamada al cambio que pasaba, inexorablemente, por dejarles elegir su propio futuro. En clave local. Pasaron años hasta que se les dio esa voz. Cuando ocurrió, la misión era clara: derrocar uno de los últimos grandes sustentos del franquismo, el caciquismo que había imperado durante 40 años en la red municipal de pequeños pueblos y grandes ciudades.

Hoy, a las puertas de una nueva cita para elegir a 8.131 alcaldes y alcaldesas, España es otra. Una sociedad más madura, plural, con nuevos modelos de familia, de pareja, de trabajo, pero con preocupaciones políticas no tan diferentes. La historia suele ser buena consejera e invita a ponernos frente al espejo de 1979 para comprobar qué nos enseñó aquella primera cita electoral municipal tras casi medio siglo.

Más de 8.000 municipios llamaban a elegir a sus nuevos regidores y sus más de 70.000 concejales. Eran, como los actuales, tiempos de frenesí electoral. No en vano, camino del tercer aniversario de la llegada al Gobierno de Adolfo Suárez, ya había dado tiempo a celebrar dos elecciones generales y dos referéndums -aprobación de la Ley Para la Reforma Política en 1976 y de la Constitución en 1978-.

Votar ya no era una novedad. En realidad, no lo había sido tampoco en los tiempos más oscuros: Lo verdaderamente revolucionario era hacerlo en libertad. En contra del pensamiento mayoritario, no dejó de haber elecciones en los casi 40 años de gobierno del dictador Francisco Franco: hasta ocho convocatorias municipales -entre otras citas-. Pero votar no es sinónimo de democracia: el limitado grado de población autorizada a participar y la escasa capacidad de elección en aquellas convocatorias lo demuestra.