Lo que ocurre al comienzo de la semifinal de 'MasterChef' dispara los comentarios en Twitter

Tres de los aspirantes en la semifinal de 'MasterChef'. TVE

Ya ha llegado la semifinal de MasterChef. María Lo, Adrián, David, Verónica y Patricia se han enfrentado este lunes en el programa de TVE para ser uno de los escogidos para llegar a la gran final.

El programa, sin embargo, ha arrancado con un inicio inesperado. Al llegar al plató los aspirantes se han encontrado solos y en lugar de los jueces solo había un televisor. Jordi Cruz, en voz en off, ha advertido entonces que habían preparado para los concursantes “un regalo que les va a dejar sin palabras”.

En ese momento Pepe Rodríguez ha aparecido en el televisor con un mensaje para Adrián. “Ay, Adrián, mi vasquito flamenco. Si tú supieras la lección de vida que nos has dado a todos… Es recordarnos que ser buena gente no depende de lo que uno haya vivido. Has vivido situaciones duras, feas, y nunca he detectado ni un poquito de rabia dentro de ti. Al contrario, solamente quieres olvidar el pasado para proyectarlo a mejor y ser feliz tú y que la gente que está contigo a tu alrededor sea feliz también. No sé cuál sería la palabra más justa para hablar de ti, pero a lo mejor ‘ejemplar’. Creo que no se puede ser más noble que tú ni más valiente”, le ha dicho el juez.

Tras esto ha sido el turno de María Lo, a quien Jordi Cruz le ha ofrecido trabajar con él. “María Lo, no te imaginas lo que es verte currar. Cuesta creer que eres aspirante y no profesional. Te mueves de una forma elegante, rápida, segura. Has nacido para esto y a esto debes dedicarte porque tienes un talento gigante, pero ojo, también tienes una fortaleza que asombra”, ha expresado.

“Tengo claro que cuando termine esto te van a llover las propuestas, pero yo te voy a hacer la primera, me voy a adelantar. María, para mí será un orgullo si alguna vez vienes a trabajar conmigo”, le ha dicho Jordi Cruz. “Hombre, de cabeza”, ha replicado ella rápidamente.

En el turno de Samantha le ha dedicado unas palabras a Patricia: “Bueno Patricia, que por fin puedo hablar de ti y me hace muchísima ilusión. Desde el primer día me fijé muchísimo en ti porque eres divertida, simpática, te ríes de ti misma, lo pasas bien en cualquier momento. Luego a veces me encanta porque dices que estás loquita, pero de loquita no tienes nada. Nada de nada. Eres súper inteligente y además eres ingeniosa y bondadosa”.

Pepe Rodríguez ha repetido para dirigirse a David. “Te voy a confesar, David, que has sido el aspirante que más me ha sorprendido de esta edición. Me has sorprendido para bien y me alegro. Toda esa fuerza de voluntad que no has tenido nunca te está sobrando ahora. Los dos sabemos que eres un zorrete, porque lo eres, lo he dicho muchas veces. Hay algo muy curioso en ti y es esa manera en que has dominado esta convivencia con todos los demás aspirantes”, ha expresado.

“Eres un tío admirable, divertido… sigue así, de verdad. Tienes todo el futuro que tú quieras. Ya no miramos hacia atrás. Miramos hacia adelante. David, sabes que te quiero”, ha concluido.

Y, finalmente, Jordi Cruz también ha vuelto a aparecer para hablar a Verónica. “Ay Vero, mi Vero, qué hacemos contigo, además de quererte. Si tú supieras lo que hemos sufrido los tres intentando ayudarte… De psicología no entiendo un pimiento, pero de fracaso tengo un máster. Y precisamente estoy convencido de que algo que has vivido, no sé qué, pero te tiene bloqueada. Lo que sí me gustaría es pedirte disculpas. Creo que nos hemos precipitado utilizando la palabra ‘soberbia’”, ha concedido el juez.

“Que tu reactividad ante nuestros veredictos no es por arrogancia, sino la consecuencia de una coraza durísima que te has creado para tapar el dolor. Y no te imaginas cuánto me alegro de que por fin hayas sacado el martillo para empezar a romperla. Tu imperfección ya es perfecta. Es imposible conocerte y no quererte. Eres un bombón, una persona 10: dulce, educada, sofisticada, trabajadora, inteligente, valiente, luchadora, comprometida, risueña, hipnótica… ¿sigo?”, ha resaltado Jordi Cruz.

La sorpresa, sin embargo, no ha gustado tanto a los espectadores, que han inundado las redes sociales con comentarios ante el momento.

Yo esperando que empiece #MasterChef10 y se acabe "Tengo una carta para ti". pic.twitter.com/17QWDI4aE0 — Javier Cembe 🩺 (@JCembe) July 11, 2022

Ya está bien de tanto rollo sensiblero. Menudo aburrimiento de verdad. Poneos a cocinar hombre. #MasterChef10 — Cris Garrido (@cris_garr10) July 11, 2022

Siento cortar el rollo pero los momentos emotivos a mí es que me aburren #MasterChef10 — miriam. (@_mirixm) July 11, 2022

Por favor, podéis poneros a cocinar ya??? #MasterChef10 — Carlos Rodriguez (@Carlitos_RB) July 11, 2022

¿Cuándo van a dejar de llorar por sus dramas personales y a empezar a cocinar? #MasterChef #masterchef10 pic.twitter.com/XgtxUOByiD — Maika ☕ (@maika_rguez) July 11, 2022

#MasterChef10 25 minutos aproximadamente y no han sacado una sartén. Reality de cocina, pero no mucho — A (@Jauladecemento) July 11, 2022

