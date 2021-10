Lo que piden las víctimas en el aniversario: autocrítica a Bildu y fin de homenajes a etarras

David Aguilar / EFE Marta Buesa, hija del político del PSE-EE Fernando Buesa, asesinado en 2000, con un retrato de su padre.

Seis víctimas de ETA entrevistadas por la Agencia EFE coinciden en denunciar que diez años después de que la organización terrorista anunciara el fin de su actividad quedan flecos pendientes como un relato veraz, una autocrítica “sincera” de la izquierda abertzale y el fin de los homenajes a presos cuando salen de la cárcel. Estas reivindicaciones son comunes a todas ellas pero sus testimonios reflejan también la pluralidad de este colectivo que, en unos casos critica una política penitenciaria demasiado “laxa” o los pactos con EH Bildu, mientras que otras ponen el foco en la necesidad de asentar la convivencia en Euskadi y Navarra. Al cumplirse una década sin atentados de ETA la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, lamenta que los temores del colectivo al que representa se hayan cumplido, especialmente la “impunidad” de los presos con una política penitenciaria “de gracia”. Araluce censura que el mensaje de la banda terrorista siga vivo en las instituciones y en gran parte de la sociedad vasca y navarra a través de pintadas y considera que los recibimientos a presos son la “puntilla”. “Es demoledor para las víctimas y para una sociedad sana. No se puede permitir que familias enteras acudan y den el mensaje a las nuevas generaciones de que todo vale, incluso la violencia, porque luego se justifica”, señala. Y es precisamente ese relato uno de los asuntos que más inquieta a la AVT. “Casi lo que más me preocupa no es que la gente joven no sepa quién es Miguel Ángel Blanco, sino que lo poco que sepan sea de forma confundida y que se queden con la idea de que de hubo unos románticos que lucharon por sus ideales y por el pueblo vasco”.

Marta Buesa, hija del político socialista Fernando Buesa, asesinado en 2000, cree que el cese de ETA “no obedeció a una conciencia crítica” con “todo el sufrimiento ocasionado”, sino que fue “una estrategia más política” para evitar que su “brazo político se viera fuera de las instituciones”, aunque también contribuyó el “hartazgo y rechazo mayoritario de la sociedad vasca”. A su juicio, la “gran asignatura pendiente” es que los que “formaron parte del entramado de la organización”, desde quienes “asesinaron, extorsionaron, amenazaron y secuestraron” hasta los que “callaron y alentaron todo ese terror”, hagan “una autocrítica sincera” y “reconozcan públicamente el daño ocasionado”. En todo caso para asentar “una convivencia sana” queda un “grandísimo trabajo” que debe arrancar con “una deslegitimación clara del terrorismo”. En este sentido alerta de la “cierta legitimación de la violencia” que suponen los “ongi etorri” o las pintadas y carteles a favor de los presos. “Eso es indicio de que el odio que nutre a la organización terrorista sigue aún presente y hay aún un gran trabajo por hacer”, añade Buesa, que reclama además un “gran pacto social e institucional para la memoria y la convivencia” basado en un “mínimo ético imprescindible”: el respeto “absoluto” a los derechos humanos. Josu Puelles, hermano de la última víctima de ETA en Euskadi, el comisario de la Policía Nacional Eduardo Puelles en 2009, sostiene que aún no se ha derrotado a la banda, pese a que hace ya diez años de su cese porque se ha “soslayado” la derrota de sus objetivos políticos. “No se ha legitimado el Estado de Derecho y la democracia española, no se ha llegado a un final sin impunidad, sus acólitos políticos dan apoyo al Gobierno de España, se han transferido las cárceles a Euskadi para seguramente hacer políticas laxas con los grados penitenciarios y continúan los homenajes a terroristas en los pueblos. No se ha cumplido ninguna de las expectativas salvo que ya no asesinan”, ha aseverado. Está además convencido de que “todo va a seguir igual” porque el Gobierno socialista “prefiere” el apoyo de los partidos nacionalistas, “que son los enemigos de la democracia”, a pactar con las formaciones que “defienden la nación española” con tal de seguir en el poder. La presidenta Colectivo de Víctimas del Terrorismo de Euskadi (Covite), Consuelo Ordóñez, asegura que el “final negociado” de ETA supuso para las víctimas “pagar el precio de la impunidad”. Destaca que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pasó siete años “cumpliendo a rajatabla lo que Zapatero negoció con ETA” y que lo hizo “con mentiras” y “con la utilización de sus víctimas, las dóciles, las manipulables”. “Las exigencias de ETA que aceptaron tanto Zapatero como Rajoy fueron la legalización de sus brazos políticos y la impunidad, y por eso durante el gobierno del PP no se detuvo nadie. A todos los que habían cometido atentados que no habían sido detenidos antes de octubre de 2011, ya no se les detuvo ni se les va a detener nunca”, asegura. “Se negoció con nuestro derecho a la justicia. Este país tiene una deuda infinita con las víctimas”, recalca Ordóñez, que subraya que queda aún “una asignatura pendiente”, la de “contar la verdad de lo ocurrido”. Lo dice con el mismo espíritu combativo que caracterizó a su hermano, el concejal del PP de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, al que ETA asesinó en 1995.

