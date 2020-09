Lo que piensan los epidemiólogos de la vuelta al cole en Madrid (y de las palabras de Ayuso)

Este año la vuelta al cole es más complicada que nunca. Lo saben los niños, los profesores, los médicos, los padres y el Gobierno, que hasta el último momento no ha determinado cómo será el tan temido y también deseado regreso a las aulas.

Si hay algo en lo que prácticamente todos están de acuerdo es en que los alumnos deben retomar la actividad escolar, pero difieren en las condiciones y la manera. Lo que también comparten, y los datos lo avalan, es que no todas las comunidades autónomas parten de la misma situación y, en este caso, preocupa especialmente Madrid.

La Comunidad de Madrid acumula un tercio de todos los contagios y hospitalizaciones notificados en el conjunto del país en la última semana. Es una de las comunidades con mayor transmisión comunitaria, acrecentada seguramente por su gran densidad de población y movilidad.

A partir de este lunes, Madrid endurecerá sus restricciones, limitando las reuniones privadas a 10 asistentes y reduciendo el aforo en terrazas y espectáculos. No obstante, las fechas de su ‘vuelta al cole’ siguen en pie, contrastando con comunidades como Asturias y Murcia, que han decidido retrasar dos semanas la apertura de las aulas por precaución.

Médicos epidemiólogos e inmunólogos debaten sobre la pertinencia y los riesgos de este inicio escolar.

“Estamos abriendo colegios sin saber qué va a pasar”

“La vuelta al cole es preocupante desde el punto de vista de que no sabemos lo que va a pasar”, comienza Salvador Macip, doctor en Medicina y profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC. “Estos días los Gobiernos se están esforzando por tranquilizar a la población, diciendo que no va a pasar nada, pero la verdad es que no lo sabemos. No tenemos suficientes datos. Lo que sabemos es que los niños no tienen en general versiones graves de la enfermedad, pero sí que tienen unos niveles de infección parecidos a los de los adultos. Y su carga viral también es similar, lo cual sugiere que un niño puede contagiar igual que un adulto, aunque no tenga síntomas”, explica. “Estamos abriendo colegios sin saber qué va a pasar”.