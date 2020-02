Lo que pierde Barcelona (y el resto de España) con la cancelación del Mobile

NurPhoto via Getty Images

La organización del Mobile World Congress no ha podido evitarlo: la gran feria tecnológica que cada año acoge Barcelona no se celebrará en 2020 por el miedo al coronavirus. Un mala noticia para todas las partes y un desastre para la economía local, que va a notar el golpe.

¿Qué es lo que pierde exactamente Barcelona con la suspensión del Mobile?

“En primer lugar, los casi 500 millones que generaba en la ciudad, pero hay más”. Responde Juan Carlos Higueras, profesor del EAE Business School. “Hablamos de que la partida más importante va a hoteles y restauración, en torno a 120 millones. Pero hay que contar con todo el dinero que genera la visita de 110.000 personas: locales de ocio, taxis, y otros eventos”.

El experto en gestión económica no solo habla de ingresos perdidos. “Hay que valorar los costes, que igual son 500-600 millones en total entre organización y expositores y ya veremos si se recupera, porque eso va a dar debate. Habrá que ver posibles indemnizaciones; dependerá de cómo estén acordadas las cláusulas, porque si no hay esa declaración de emergencia sanitaria las aseguradoras van a protestar”.

La decisión de GSMA, organizadora del evento, ha llegado tras la cascada de renuncias de grandes empresas del sector, pero no tras una recomendación de la OMS. Tampoco había alertado de ningún riesgo real el Gobierno de España, que ha defendido hasta esta misma tarde que se celebrase la feria.

El también profesor del EAE, Marc Sansó, profundiza en esa decisión ‘voluntaria’. “En la inmensa mayoría de los casos los seguros no cubren estas pérdias, al no haber una declaración de emergencia sanitaria internacional; hay que ver en quién repercute todo ese gasto”.

Entre esos gastos, “los que la organización tiene que pagar a la Fira por el alquiler de todo el espacio de más de 100.000 metros cuadrados –la organización habla de 400 millones– y aunque pueda negociarse esa deuda, hay que pagarla”. También, prosigue, el de los expositores que han alquilado espacios: “Más o menos nos movemos en unos 1.000-1.200 euros por metro cuadrado y, por ejemplo, Huawei tenía un stand de unos 10.500 metros... No sé cuánto habrán adelantado”.

Juan Carlos Higueras no solo mira a Barcelona al hablar del ‘desastre’ económico. “Hay un efecto secundario del que no se habla ahora pero que también existe y es Madrid. Mucha gente que va a Barcelona llega por Madrid y aquí también se hace gasto. No es un impacto igual, pero se puede notar”. Aunque, como advierte, puede que la capital saque “algo” de todo esto.