Lo que sí y lo que no de la tele del 2021

Ya tenemos claro que televisión es todo, que hablamos del audiovisual, de contenidos audiovisuales, ¿no? Así pues, vamos a celebrar lo bueno y a denostar lo malo que ha pasado este convulso 2021, según mi punto de vista, que seguro que coincide con el vuestro, porque de lo contrario no me leeríais: estarías en las redes en plan haters.

En el NO: se despidió a un guionista en TVE por este rótulo “Leonor se va de España, como su abuelo”, se eligió chapuceramente al consejo de RTVE y HBO emitió el docu tramposo, Allen vs Farrow .

Y vamos con más cosas del último trimestre del año

3. Me zampé el docu de HBO sobre Dolores Vázquez: me interesa y me pasma esta nueva tendencia, usar la misma tele que te hundió para contar tu historia y vengarte un poco obteniendo además beneficios económicos muy lícitos.

7. En diciembre acabó por las nubes La casa de papel y de remate, Úrsula Corberó dio este momento de gloria en El show de Jimmy Fallon. Y también en diciembre, Disney (aún no me he borrado) estrenó un glorioso documental, Get back. Si te gustan los Beatles tienes que verlo, si incomprensiblemente no te gustan, no sé qué haces aquí, leyendo este post.