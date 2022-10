Lo que Sobera piensa de los que llegan a 'First Dates' y piden, por ejemplo, "que no sea podemita"

Carlos Sobera en 'First Dates'. Cuatro

Carlos Sobera ha mandando un mensaje a los comensales que llegan a First Dates con preferencias políticas y ha hecho referencia a los que piden a otra persona “que no sea del PP” o que no sea de Podemos.

El presentador del programa de Cuatro ha estado en El Show de Bertín, con Bertín Osborne, y ha hablado de los momentos que le han dado “vergüenza ajena” en los años que lleva en el dating show de Mediaset.

Publicidad

″¿Alguna vez te has sentido avergonzado en el programa?”, le ha preguntado Bertín, haciendo hincapié en si ha pasado “vergüenza ajena” de la de pensar “de dónde ha salido este”.

“Sí”, ha dicho el presentador vasco. “Siempre ha tenido que ver con cosas que no son el amor”, ha empezado diciendo antes de poner dos ejemplos.

Ha contado Sobera que sintió “vergüenza ajena” con una chica que no le dijo a sus padres que iba a First Dates “y cuando entró y me vio a mí tomó conciencia de dónde estaba y empezó a pensar en su padre y en lo que su padre le iba a decir cuando fuese a casa”.

Esa chica de 39 años no paró de poner excusas y cuando llegó el chico dijo que era mucho mayor que ella y no quiso quedar con él. Lo llamativo es que ese hombre solo tenía un año más que ella.

Publicidad

La segunda vez tiene que ver con la política y cuando esta se mete en el amor. “Eso es horroroso”, ha señalado. “No me gusta que la gente diga ‘sí, cualquiera pero que no sea del PP’ o ‘cualquiera pero que no sea podemita’. Pero vamos a ver. ¿Vosotros cuando estáis en la cama echando lo que tenéis que echar, un esfuercillo, le estás preguntando al otro tú a quién votas?”, ha afirmado, provocando las risas del público.

“No lo entiendo, hay gente que pone la política sobre la mesa”, ha lamentado Sobera.