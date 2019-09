Lo que sucedió cuando empecé a usar inteligencia artificial para aprender a desconectar

Otro día más me despierto a las 7 de la mañana con el sonido de la alarma. Tras posponerla varias veces, decido levantarme y me arrastro hacia la ducha. Café doble en una mano, iPhone en la otra, me detengo a pensar por un momento y a hacerme preguntas a mí mismo. ¿Qué pasaría si dejara de estar conectado unos días o no fuera accesible todo el tiempo? ¿Podría prescindir de Spotify con facilidad? ¿O qué hay ese Uber que siempre pido cuando no me apetece volver a pie a casa? Nuestra obsesión por la tecnología, en especial la telefónica, seguramente nos está causando más mal que bien, aunque esto es algo que tenemos más que asumido.

Bueno. Es verdad. Reconozco que soy un fanático de la tecnología y tiendo a probar todo lo que tiene una batería incorporada, pero también reconozco que me he convertido en una persona dependiente de la misma, razón por la cual decidí hacer algunos pequeños cambios en mi vida para mejorar mi bienestar personal. Dado que siempre intento promover el bienestar en los demás, lo ideal sería comenzar dando ejemplo, ¿no?

Recientemente, en el trabajo, compramos uno de estos súper altavoces inteligentes de Amazon Echo que cuenta con el potencial de una señora muy simpática llamada Alexa, un asistente personal inteligente que se suponía que nos facilitaría la vida. Y para ser sincero, era la mejor excusa para celebrar con música cada vez que cerramos un trato con algún cliente. Para estos casos también tenemos un gong físico, pero la verdad es que poner They see me rollin ‘, they hatin’ es mucho mas atractivo y te da ese aire start-up millenial.

Además de reproducir de forma aleatoria algunas estaciones de radio de Europa del Este donde no podíamos entender una palabra y, gradualmente, aprender el folclore de Lituania, Alexa era increíble y tremendamente divertida. Entonces, dada mi naturaleza inquisitiva y mi obsesión por la variedad, compré un Google Home para mi casa, dispositivo que aparentemente tenía un reconocimiento de voz aún mejor que el archiconocido Amazon Echo. Personalmente, no pude ver ninguna diferencia, pero el hecho de que Google Home pareciese un ambientador contemporáneo creado por algún diseñador sueco, fue un gran punto a favor.

Después de leer The Sleep Revolution, de Arianna Huffington, combinado con una serie de episodios de insomnio que me hicieron ir a la oficina con una sonrisa en la cara lejos de ser fresca y amistosa, empecé a estudiar la posibilidad de dejar todos mis dispositivos fuera de mi dormitorio de una vez por todas.