Esto es lo que te dice (y lo que no) un test de antígenos

Al final, lo que indican las directrices oficiales en España es que, estés vacunado o no, si das positivo, tienes que aislarte durante al menos 7 días (desde el inicio de los síntomas leves o desde el primer resultado positivo, si eres asintomático). Sin embargo, si pasados esos 7 días todavía no te has recuperado, sigue siendo recomendable que te aísles.