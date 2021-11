El momentazo de un camionero en 'Todo es Mentira' se lleva Twitter por delante: 10.000 me gusta

″¿Por qué en vez de pagarnos dietas, como mandan los convenios, nos pagan por kilómetro, cuando es ilegal y lo disimulan en las nóminas como dietas? ¿Por qué no se pagan horas extra? ¿Por qué no se paga nocturnidad?”, preguntó.

En el vídeo que él había subido a su cuenta de Twitter, Aragón insistía en “la mayoría de los que convocan” el paro no se suben a los camiones o hace años que no lo hacen y avisaba de que los convocantes van a introducir alguna reivindicación social para que los asalariados les apoyen y “para engañar a la opinión pública”.

“Seguramente también vendrán con el cuento de la jubilación a los 60 años. Claro, por un lado pedimos la jubilación a los 60 años y por el otro vamos al Gobierno a llorarle que no encontramos 15.000 chóferes”, se quejaba el camionero.

“Esquirol sería si la huelga fuera de asalariados y yo fuera a trabajar. Pero esto no es una huelga de asalariados, es una huela de la patronal, esa patronal que incumple los convenios, esa patronal que defrauda a la seguridad social”, advertía.

“Lo que no voy es ir a una huelga con quien me está dando por culo día a día. A ver si lo entendemos de una vez”, afirmaba antes de admitir que la huelga es por el gasóleo y eso les afecta a todos: “Lo que no te dice la patronal es que ellos no lo pagan al mismo precio del ciudadano ni que hay una cosa que se llama gasóleo profesional”.