Aunque queda aún mucha tela que cortar, esa fecha y no otra es la que contempla Londres para la desconexión, sin acuerdo alguno, porque el documento -peleado y requetepeleado- que pactó May con la UE no ha sido ratificado en suelo británico. Johnson insiste en que no hay más calendario que ese y, si tienen que irse sin acuerdo, “así será”, repite. El primer ministro se niega a pedir una prórroga, que sería la tercera, después de las de los pasados meses de marzo y abril. El Brexit, tal y como se había planteado inicialmente, debía llevar ya en vigor desde el 29 de marzo pasado . El líder conservador reiteró el jueves que antes de solicitarla prefería “estar muerto en una zanja”.

El Parlamento quedará suspendido desde mitad de la semana próxima hasta el 14 de octubre, pocos días antes del Consejo Europeo, que el 17 de octubre debe dar su visto bueno a un eventual acuerdo entre Londres y Bruselas o una prórroga del Brexit más allá del ya inmediato 31 de octubre. Muy cansados ya, los dirigentes comunitarios se aferran al acuerdo que le ofrecieron a May y rechazan nuevos plazos. La presidenta electa de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen , no ha cerrado la puerta a otra moratoria , pese a ese hastío. La última puerta entornada.

¿Elecciones sí o no?

“Yo no quiero elecciones, el país no quiere elecciones, pero esta cámara no ha dejado otra opción”, decía el miércoles Johnson, enfadado. La idea del primer ministro es la de aglutinar todo el voto pro-Brexit, mientras laboristas, liberales, nacionalistas y verdes competirán por los partidarios de seguir en la UE.

Según un análisis de JPMorgan fundamentados en las últimas encuestas, dado el sistema electoral británico que beneficia al partido más votado, los conservadores podrían obtener 339 escaños (la mayoría está en 316), y el Partido del Brexit de Nigel Farage podría quedarse con otros 11. Ese resultado se produciría pese a que, en número de votos, los partidos proeuropeos ganarían. Su previsión, es, por tanto, de victoria.

Pero su propuesta de llamar a las urnas -el 15 de octubre- no ha prosperado, ya que necesitaba el apoyo de dos tercios de los Comunes para la convocatoria, algo que no consiguió anoche. ¿Cómo, si los laboristas llevan más de un año pidiendo justamente un adelanto electoral? ¿Ahora no lo quieren? Sí, siguen queriendo ir a las urnas y que “los ciudadanos decidan”, dice Jeremy Corbyn, su líder, pero no ahora. No cuando Boris Johnson lo dicte.

Temían que el adelanto propuesto por el mandatario cambiase de fecha, que se acabasen convocando elecciones después del 31 de octubre, cuando ya no habrá esperanza y Reino Unido habrá salido a las malas de la UE.

Así, un poco con la nariz tapada, votaron no al adelanto electoral, el miércoles, en los Comunes. Reclaman que el proyecto que veta el Brexit duro se convierta primero en ley, lo que pasará el lunes, y luego ya apoyarán ir a comicios, porque el flanco estará cubierto.

Sin embargo, una vez que esa ley del veto al Brexit duro reciba la sanción real, también se puede presentar una moción en la que se indique que, “a pesar de la ley electoral”, el Gobierno quiere adelantar los comicios a una fecha determinada, para lo que entonces Johnson solo necesitaría una mayoría simple.

Es decir, que puede dar un triple salto mortal, saltarse la ley y convocar, pese a todo, elecciones. Aunque a priori parece una salida demasiado arriesgada, nadie duda de que el premier es capaz de dar ese paso si está verdaderamente convencido de que su carisma le dará el centro, de nuevo, y con una mayoría amplia que respalde sus políticas y no le dé dolores de cabeza en las Cámaras.