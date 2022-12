Lo verás compartido por todas partes: el informativo de Ángel Martín al que muchos dicen 'Amén'

“Enhorabuena por no haberte rendido”, prosigue Martín. “Los años son largos, hay muchos días grises y no siempre se encuentran motivos para no rendirse, así que enhorabuena por haber conseguido encontrar rendijas con luz en momentos oscuros”.

Martín insiste a sus espectadores con otra frase que les aconseja recordar: “Lo único importante eres tú”. “No dejes que nadie te haga sentir nunca que no vales, no eres, no sirves, no quieres, no debes. Aléjate de cualquiera que sientas que te hace pequeño o pequeña”, exhorta.