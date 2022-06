Lo visto antes de que votase Teresa Rodríguez demuestra que siempre hay tiempo para las urnas

No obstante, antes de que la política andalucista entrase a votar en el instituto gaditano, se ha producido una escena que demuestra que muchos andaluces no quieren perder la oportunidad de ejercer su derecho a voto a pesar de los planes que tengan previstos para un domingo marcado por la ola de calor. En esta ocasión, no se ha tratado de disfrutar del día de playa, sino de un evento mucho más importante que no se celebra todos los días.