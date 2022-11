Lobato le dice a Ayuso cuál es su objetivo real: "No le gusta que se lo digan, pero es verdad"

“Nos manifestamos el domingo porque no queremos que a nuestros hijos se les atienda en Urgencias por videollamada, porque nuestros centros de salud de toda la vida de Dios están cerradas o sin médicos”, ha comenzado.

Lobato ha proseguido añadiendo que también se manifestó la gente porque “queremos vivir tranquilos y un poco mejor cada vez”. “Y no a peor que es lo que nos está pasando con usted”.

El representante del PSOE ha recordado a Ayuso que en enero le propuso un pacto por la salud y que no le hizo “ni caso”. “Le fuimos bastante leales y respetuosos y ahora dígame por qué no hace ni caso a esto. Porque no le interesa nada Madrid, la tiene abandonada”, ha sentenciado.