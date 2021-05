Normalmente, como reconocen fuentes parlamentarias, llegan representando a “fundaciones”. Pero hay muchos intereses detrás. También los envían empresas para intentar que encuentren huecos sus reivindicaciones o conseguir ayudas. Son las sombras que apenas se ven en el Congreso de los Diputados , y que campan como en otros países. Algo, además, que no está regulado en nuestras leyes y que siempre ha estado pendiente.

La propuesta incluye una parte sancionadora, recogiendo posibles infracciones leves, graves o muy graves por parte de los lobbies, como dar información falsa o mantener reuniones para sacar información sobre el estado legislativo. Las sanciones van desde un apercibimiento hasta que les suspendan la actividad hasta diez años o que no se les permita registrarse.

Pero, además, como otra gran novedad, se incluye un apartado sancionador al otro lado, a los diputados. Pueden ser castigados por no cumplir este reglamento, por la falsedad o no presentación de las declaraciones de bienes y actividades o por no respetar el código de conducta. ¿Y qué castigo podrían recibir? La propuesta señala: “en función de la gravedad de los hechos probados, podrá proponer las sanciones que considere pertinentes, que se podrán graduar desde el apercibimiento y publicación en la web del Congreso de la infracción cometida por el diputado, la diputada o su grupo parlamentario hasta la retirada de cargos y complementos salariales de la diputada o diputado que ha incurrido en la infracción, exceptuando los establecidos constitucionalmente”.

Menos sombras, leones.