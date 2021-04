Logra el éxito en Twitter al compartir el mensaje que ha recibido de su vecina de 84 años

La periodista de Mediaset Rocío Zarzalejos ha compartido en su perfil de Twitter el mensaje por carta que ha recibido de su vecina Gloria de 84 años.

Ella le quería enviar una foto de su perro Rambo por WhatsApp, pero no lo conseguía, ya que siempre le aparecía la notificación de “descarga fallida”. Así que lo que hizo fue escribirle una carta a mano, por el método convencional, y dejarse de nuevas tecnologías.

“No te llamo para no distraerte de tu curro. Al contactar, me sale una imagen borrosa con esta nota: ‘Descarga fallida. No se puede encontrar este archivo. Pídele a Rocío que lo reenvíe’”, le cuenta Gloria en la carta.

Zarzalejos, tras leer el mensaje, lo que hizo fue ir a su casa para intentar solventar el problema y ya de paso ver la imagen.

“He bajado a verla para ayudarla con el WhatsApp y creo que TODES os merecéis ver la foto que me quería mandar (porque es hasta mejor que la carta)”, ha redactado la comunicadora en su Twitter. La foto de Rambo, como ha dicho, no tiene desperdicio.