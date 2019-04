La iniciativa comenzó apenas como una anécdota muy visual en Sídney (Australia) en el año 2000. Aquel fue el germen de lo que hoy se ha convertido en una cita de referencia universal. Aparte del apagón, se desarrollan movilizaciones populares, como ha sucedido en 2019. “Solo en Madrid se dieron cita más de 3.000 personas. Así por todo el mundo, porque no ha faltado ninguno de los países influyentes. Ni siquiera aquellos que podrían estar obstaculizando acuerdos medioambientales”.

Impacto visual, social... “y mediático”, matiza el director de comunicación de WWF: “Conseguimos más de 2.000 millones de impresiones digitales del concepto “Hora del Planeta” en las diferentes lenguas entre enero y marzo y llegamos a ser trending topic en Twitter en 26 países”.

Cabe preguntarse cuál sería la utilidad real de un gesto tan llamativo, pero Valladares no da pie a la pregunta. “Lograr que millones de personas tomen conciencia sobre el cambio climático no es solo un gesto. El primer año, en Sídney, sí fue un gesto. Ahora es mucho más. Es un movimiento ciudadano que llama a la acción y que tiene proyectos medioambientales concretos detrás. Esto no va de apagar la luz, pedimos acción todo el día y todo el año”.

2020, un año clave para el medioambiente

El futuro de la “Hora del Planeta” pasa ahora por una fecha clave, 2020. “En ese ejercicio entrará en vigor el Acuerdo de Paris; además, es un año de análisis para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, un programa que debe culminarse en 2030. Nos centraremos en la pérdida de la biodiversidad y queremos marcar la ruta de la siguiente década con referencia a la Agenda 2030. Lo que sí nos parece difícil es superar el dato de impacto de 2019”.