Lola Herrera habla de Ayuso y le da donde más duele: "Es una cosa tremenda"

La veterana actriz Lola Herrera visitó este sábado el plató de Sábado Deluxe, programa de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez, con quien habló de su carrera y de la actualidad social y política.

Herrera se mostró espantada ante el retroceso de derechos que ciertos sectores políticos buscan llevar a cabo tanto en España como en Europa.

“Yo todo lo que sea dar pasos atrás me parece una cosa horrible, porque yo he vivido todo eso, algo quiere decir de nosotros”, afirmó.

“No sé, lo hablaba con Mercedes Milá el otro día, no sé por qué la gente no piensa cuando va a votar qué interés tiene”, dijo la actriz, que dejó clara su preferencia: “Por ejemplo, yo no encuentro ningún interés como ciudadana votar a la derecha, porque no defiende mis intereses”.

“Defiende tu libertad”, ironizó Vázquez refiriéndose sin mencionarla a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

“Bueno, eso lo ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid que parece que ha descubierto la libertad”, contestó Herrera entre risas.

Sin embargo, el asunto no le hacía ninguna gracia: “Es una cosa tremenda, es que hay que oír unas cosas que de verdad... de verdad”.