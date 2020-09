Lola Martínez de Albornoz, editora de Quino: "Era un pesimista, pero seguía intentando cambiar el mundo"

ANDRES LARROVERE via Getty Images

ANDRES LARROVERE via Getty Images Flores junto a una estatua de Mafalda, un personaje creado por Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, en Mendoza, Argentina.

La historia de Mafalda en España no se entiende sin el papel que jugó esta editorial, actualmente dentro de Penguin Random House, y la que fuera su directora durante 40 años, Esther Tusquets , fallecida en 2012. Ella tuvo la culpa de que millones de españoles se enamoraran de un personaje tan peculiar como Mafalda. “Quino empezó a publicar Mafalda en 1964, pero a España no llegó hasta 1970, cuando lo trajo Esther Tusquets a Lumen”, relata.

La publicación de aquel libro tuvo que enfrentarse a la censura de la dictadura franquista. “Cuando Lumen sacó la primera edición en 1970, les obligaron a poner una tira lateral que decía que era contenido para adultos”, afirma.

Muchos años han pasado desde aquel primer libro, pero los lectores siguen acercándose a Mafalda. “Sigue siendo un bestseller. No tenemos datos de ventas porque son muchos años, son millones de ejemplares. Los libritos pequeños de Mafalda se siguen reimprimiendo constantemente”, asegura.

A pesar de que la tira cómica se dejó de publicar en 1973, los libros de Mafalda se han traducido a 27 idiomas y solo en Argentina se han vendido más de 20 millones de ejemplares.

Martínez de Albornoz no pudo conocer personalmente al humorista Quino, que vivía desde hace años en Argentina. “Llevo tres años de editora de Lumen y ha sido una herencia preciosa. Quino ya estaba mayor, no viajaba y apenas recibía visitas. Yo he hablado con su sobrina, Julieta Colombo, aunque él ha estado al tanto de los recopilatorios que hemos sacado”, cuenta.

A pesar de no haberle conocido, se emociona al recordarle, ya que se confiesa lectora de Mafalda desde los años 80. “Quino para mí es una persona que siempre se posicionó a favor de los derechos humanos y es un ejemplo a seguir. Me siento tan identificada con su visión. Todos nos sentimos un poco extraterrestres en este mundo, un poco desamparados y nos refugiamos en el mundo de Quino”, relata.