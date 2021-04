Loles León se vacuna contra el coronavirus y deja una frase que solo podía pronunciar ella

Vacunarse contra el coronavirus es sinónimo de alegría y de estar un pasito más cerca de decir adiós a una pandemia que ha paralizado el mundo desde hace más de un año.

Muchos famosos han hecho importantes discursos para concienciar a la población de la importancia de acudir a la cita y vacunarse: Ana Rosa Quintana, El Drogas, José Coronado, etc.

La última ha sido Loles León, que ha celebrado en varias stories de su cuenta de Instagram que ha sido vacunada. La actriz, además, ha bromeado cambiándole el nombre al fármaco de Pfizer que le han pinchado.

“Buenos días, me voy a vacunar. Estoy muy contenta, la primera dosis. Ya me han llamado y me toca la Michelle Pfeiffer. Me encanta Michelle Pfeiffer, es muy buena actriz y a ver si me sienta bien”, ha bromeado la actriz antes de que le administraran el fármaco.

León, una vez ha sido vacunada, también ha compartido otra imagen de su brazo izquierdo, donde le han pinchado.

Este pasado fin de semana, el ministro socialista Javier Solana también llamó Pfeiffer a la vacuna de Pfizer y ocupó los primeros puestos de mayores tendencias en Twitter.