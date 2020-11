Lolita aclara su estado de salud tras su último susto: "Soy una guerrera"

View this post on Instagram

La actriz ha señalado que, en cierto modo, la cuarentena por el coronavirus le ha afectado a su estado de salud. "Los viajes revientan y una no tiene 20 años, sobre todo después de un confinamiento. Hay que volver a coger fuerza", ha explicado. "No me gusta suspender funciones, pero hay que hacerlo cuando es grave. No es grave para morirme, pero ayer mi corazón latía de otra manera", ha añadido.

Flores ha querido agradecer la comprensión de la organización del teatro de Águilas así como del resto del equipo que la acompañó al centro médico y a los sanitarios que la atendieron en el hospital de Lorca. "Vais a tener Lolita para rato. Simplemente son muchos viajes, muchas horas de tren, de coche y una ya no está para estos trotes. Lo único que tengo que hacer es estar en mi casa una semana cogiendo fuerza y otra vez a la batalla. Que soy una guerrera", ha acabado es diciendo.