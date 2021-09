Lolita se explica tras su polémica con el feminismo: "Estoy en contra del machismo y del abuso"

Días después de las declaraciones de Lolita en laSexta Noche (laSexta) sobre el feminismo, la tormenta parece no calmarse. La actriz dijo en el programa que no se declaraba feminista y añadió: “Soy un ser humano, soy una mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer”.

Las numerosas críticas en redes sociales hicieron que Lolita decidiera abandonar Twitter horas después. “No estoy para aguantar impertinencias, no sois jueces. Y, lo siento, por los demás pero no estoy para que me juzguen”, escribió en uno de los mensajes.

Tras esto, la hija de Lola Flores ha querido matizar sus palabras en un vídeo en su cuenta de Instagram. “Está claro que siendo mujer y con la carrera que llevo de más de 47 años, por su puesto que soy feminista”, ha empezado diciendo.