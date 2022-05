Lolita le dice a Jesús Calleja cuál es su ideología política y habla así del feminismo

Lolita con Jesús Calleja Cuatro

Lolita Flores, cantante y actriz, ha sido la última invitada en el programa Planeta Calleja, en el que ha recorrido la isla de Madeira y ha contado historias de su vida así como se ha ‘mojado’ sobre asuntos de actualidad.

La también presentadora de televisión acudió junto a Jesús Calleja a esta isla de Portugal que pudo conocer en profundidad. A la vez, Lolita fue contando sus impresiones por lo que veía pero también sus reflexiones sobre cómo es su vida, cómo la ve y otros aspectos.

Calleja no dudó en preguntar a la hija de Lola Flores por su ideología política. “Hay cosas de la derecha que me gustan y hay cosas de la izquierda que me encantan”, contestó la cantante, que reconoció que lleva 11 años sin hacer un concierto en España porque “me defraudó la industria musical”.

En relación a esa pregunta política, Lolita añadió que “las etiquetas no me gustan, soy un ser humano que camino por la tierra y ya está” para no especificar si se considera una persona de izquierda o de derecha.

Lo que si quiso aclarar fueron sus polémicas declaraciones de hace ya varios meses en las que dijo en que no se declaraba feminista, motivo por el cual tuvo que abandonar Twitter ante tantas críticas recibidas.

“Soy una mujer que nunca he dependido de un hombre, que me divorcié y he sacado a mis hijos adelante, que no aguanto a un hombre a no ser que esté super enamorada, y hay cosas por las que no paso”, comentó la actriz para acabar diciendo que por todo ello “creo que soy bastante feminista”.

“No me hicieron la pregunta correcta, que sería “qué tipo de feminista soy”. Soy mujer, por lo tanto, ya soy feminista a tope”, añadió Lolita en su charla con Jesús Calleja. La cantante también quiso defender “que las mujeres tengan el mismo salario, las mismas oportunidades que pueda tener un hombre en una empresa, que les den opciones si quieren abortar”.

Con todo ello, Lolita explicó que “considero que cada uno puede hacer de su capa un sayo, por eso sobre todo soy demócrata. Lo único que quiero es que respeten mis opiniones, como yo respeto las de los demás”.

Además, Lolita hizo una gran defensa de los “animales libres, fuera de los zoos, las jaulas”, algo que sorprendió a Calleja, que le preguntó por la caza y los toros. “La caza no me gusta”, contestó tajante. ¿Y sobre los toros? “Está claro que la mayoría quiere toros no, por lo tanto, no”, respondió también. “Tengo muchos amigos toreros que viven de esto. Los quiero muchísimo y les ha dado de comer a muchas familias, pero si la mayoría dice que no, pues toros no”, concluyó.