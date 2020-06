La crítica de Lolita al Gobierno por esta decisión ante el coronavirus: "Si esto lo sabían..."

La cantante Lolita fue entrevistada este sábado en el programa Sábado Deluxe de Telecinco por Jorge Javier Vázquez, donde habló de cómo ha pasado el confinamiento e incluso llegó a hablar de la gestión que ha hecho el Gobierno de la crisis del coronavirus.

Lolita defendió que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho todo lo posible, pero sí lamentó una decisión: haber permitido la manifestación feminista del 8 de marzo.

“No tenían que haberla dejado”, dijo la cantante ante Jorge Javier Vázquez, que hace justo una semana mantuvo una airada discusión con Belén Esteban por sus críticas a la gestión del Gobierno.

“Tenían que haber puesto ya medios y haber tenido mascarillas en las farmacias, y haber tenido guantes, y habernos dado un poco de información más abierta”, agregó Lolita.

Sin embargo, la cantante aseguró no estar “en contra de nadie” y defendió que “ha sido una pandemia muy grande”. “Es lógico que no hayan acertado en muchas cosas, que no se le puede poner una pistola en la cabeza a nadie porque no somos perfectos”.

Eso sí, Lolita cree que “si esto lo sabían desde hace tiempo, como dicen, tenían que haber puesto medios”.

En todo caso, la cantante valoró muy positivamente la actitud de la ciudadanía: “Como nos hemos portado los españoles hay muy poca gente que se haya portado. Somos el país que mejor nos hemos portado en el confinamiento”.