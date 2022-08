'Lope y sus Doroteas' o la niña de Lope se hace mujer

Por no seguir con el equipo artístico. Ainhoa Amestoy que ya ha dado muestras de sobra que sabe lo que se hace en esto de la dirección de escena. O Elisa Sanz en el vestuario. O Juan Cañas en el asesoramiento musical, un asesoramiento que ha hecho con mucho gusto, por lo que hay que poner bien el oído en este aspecto.

Y, por supuesto, el elenco. Un elenco que lidera Lidia Otón y que muestra que está en ese momento en el que podría hacer una de esas Celestinas que no se olvidan. Y que no está nada mal acompañada por Nora Hernández, que Lluis Homar acaba de fichar para la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y es que a esta actriz no hay que dejársela escapar.