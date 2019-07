López Miras afirma que Vox le llamó para asegurarle la abstención de sus cuatro diputados en la investidura

El candidato del PP a la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que recibió una llamada de un dirigente nacional Vox en la que la formación de Santiago Abascal le aseguraba que sus cuatro diputados en la región se abstendrían. Así lo ha asegurado en la Cadena Ser un día después de que Vox tumbara la investidura en segunda votación del candidato popular. También ha aprovechado la ocasión para dejar claro que quiere presentar de nuevo su candidatura “lo antes posible”.

López Miras ha expuesto que la llamada fue dirigida tanto a él como al secretario general del PP, Teodoro García Egea. Ha asegurado también que se sentará con Vox a negociar “las horas que hagan falta para cerrar definitivamente el acuerdo que ayer no fue posible”. También ha justificado las palabras de García Egea tras el fracaso de la investidura, cuando llamó a Vox “ultraderechita cobarde” -Vox ha llamado en varias ocasiones “derechita cobarde” al PP- porque “ayer fue un día muy intenso” y ha dicho que “en Vox tienen que entender su malestar”.

Por otro lado, en una entrevista en RNE, el vicesecretario de organización del PP, Javier Maroto, ha responsabilizado a Vox y su “inmadurez política” por que no haya un gobierno en Murcia y se ha preguntado ”¿qué tipo de partido es Vox, donde el presidente dice una cosa y se hace la contraria. O no se tienen los teléfonos o no se hablan?”. Ha sugerido así que el PP sí pactó con Abascal la investidura de López Miras.

Cs apuesta por su acuerdo con el PP

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en la Región de Murcia, Isabel Franco, ha asegurado en ‘Hoy por Hoy’, de la Cadena Ser, que siguen apostando “por el acuerdo de Gobierno suscrito con el PP”, tras lo que ha negado que esté más cerca un pacto entre Ciudadanos y PSOE después de fracasar la investidura de López Miras: “En ningún caso”, ha indicado.

“Nosotros hemos puesto todo por nuestra parte y hemos desarrollado un acuerdo de gobierno que nos permite apoyar a los más de 100.000 autónomos de la Región, un apoyo añadido a los jóvenes, mujer, familias, y trabajar en la regeneración”, ha señalado, “por nuestra parte no queda nada por poner”.

En la entrevista a ‘Hoy por Hoy’, recogida por Europa Press, Franco ha acentuado que este jueves, en la reunión a tres entre PP-Cs y Vox, hicieron “un ejercicio de generosidad” sentándose a explicar a Vox “en qué consistía el acuerdo alcanzado con el PP y eso fue todo lo que hicimos”; lo demás, ha aseverado Isabel Franco, “es algo que Vox está contando para justificarse a sí mismos y que al final su voto se ha posicionado al lado del Partido Socialista y a la izquierda más radical de este país”.

Franco ha indicado, además, que su partido no ha negociado en ningún momento con la formación de ultraderecha, indicando que en cuatro horas y media que duró la reunión a tres bandas, “pusimos en común una serie de cuestiones que entendíamos que quizás necesitaban de explicación por nuestra parte y nos ofrecimos a explicarlo con detalle”, reiterando que el único acuerdo posible para desbloquear la situación es el que tenían con el Partido Popular.

“Por nuestra parte no existía la posibilidad de ningún tipo de negociación. El PP nos pidió que nos sentáramos para desbloquear la situación y eso fue lo que hicimos y pedimos a Vox en un ejercicio de responsabilidad”. Ese fue el trabajo que se intentó desarrollar, “si las expectativas del otro partido eran otras, es algo que tendrán que explicar ellos”, ha hecho hincapié.

Para reiterar en que el acuerdo programático y el pacto de gobierno suscrito con el PP “es la mejor solución para desbloquear la situación en la que se encuentra el gobierno de la Región de Murcia en este momento”.

Sobre si cierran la puerta a negociar con el PSOE, la diputada de Ciudadanos en la Asamblea Regional ha repetido que apostarán por el trabajo hecho, “porque es de rigor seguir apostando por la evolución de un proceso que comenzaba la misma noche del 26 de mayo”.