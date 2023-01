López Miras remodela de urgencia el Gobierno de Murcia tras la salida de la consejera expulsada de Vox

Europa Press News via Getty Images

López Miras ha asegurado que la salida de Campuzano no responde a su formación de origen, “de la que ella fue expulsada”. Por ello, ha negado cualquier ‘tacticismo’ político al ser preguntado por los periodistas. “Se sabe que su vinculación (de la exconsejera) no es la mejor posible entre ella y el partido, así que no hay ningún tipo de estrategia política en esta decisión”, ha apuntado.