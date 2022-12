Lorena Castell, ganadora de 'MasterChef', responde a lo que dijo Patricia Conde del concurso

Lorena Castell en la final de 'MasterChef Celebrity'. TVE

Lorena Castell ha sido una de las últimas en hablar de las polémicas palabras de Patricia Conde sobre la última edición de MasterChef Celebrity, concurso que la presentadora de Zapeando acabó ganando.

Patricia Conde llegó a decir en Instagram que dos de sus compañeros de edición habían consumido drogas. “Yo solo tenía sueño, en mi vida, nunca me he drogado y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así, soy buena, pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo”, afirmó en Instagram en un comentario que después acabó borrando.

Muchos exconcursantes se han pronunciado sobre las dinámicas del talent show culinario de TVE pero faltaba la ganadora, que se ha pronunciado sobre esta polémica en Lecturas.

“Yo me lo he pasado increíble, he cocinado real, lo he vivido real. Me lo he pasado brutal, y encima tengo la suerte de haber aprendido muchísimo”, ha dicho en referencia a las palabras de Conde sobre que lo que se ve en televisión no es lo que parece.

“Cada una vive las cosas como las vive... Todo el mundo no está viviendo el mismo momento ni físico ni mental (...) No me puedo hacer responsable de lo que dice cada uno, pero no estoy de acuerdo”, ha comentado en el citado medio.

Sobre Patricia Conde ha dicho concretamente que “cada una tiene que seguir su camino” y que ella no tiene “absolutamente nada que hablar con ella”: “Ella sabrá las declaraciones que ha dado, pero ninguno de los que estamos en el programa opinamos lo mismo”.

