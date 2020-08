Lorena Castell reaparece con un nuevo 'look' en 'Zapeando': "Me he quitado unos añitos"

laSexta Lorena Castell en 'Zapeando' antes de su nuevo 'look'.

El verano y las vacaciones sirven para desconectar de la rutina y recargar pilas de cara a la vuelta al trabajo. También para probar nuevos estilismos y realizar cambios de look que pueden ser más o menos arriesgados.

Una de las que más ha revolucionado su corte de pelo ha sido Lorena Castell, una de las colaboradas estrella de Zapeando, el programa de laSexta que presenta Dani Mateo.

Castell, que volvió este lunes de la playa lo hizo con aires renovados, tal y como había anunciado ya en su perfil de Instagram: “Vengo de la playa y vengo estupenda. Me he quitado unos añitos”. Concretamente, la colaboradora se hizo una melena bob, asimétrica.

El conductor del espacio bromeó con su nuevo look: “Te has hecho un side cleopatresco. Te has quitado bastantes años, parece que estés otra vez en Teletaxi”.